اهم الاخبار.. السيسي يكلف بـ إنشاء سد جيوليوس نيريري بـ تنزانيا على أعلى مستوى.. سرقة كئوس اتحاد الكرة.. ارتفاع أسعار الذهب.. اعترافات ضحايا طبيب الغربية

نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها خلال التقرير التالي.

مدبولي: الرئيس السيسي كلف بـ إنشاء سد جيوليوس نيريري بـ تنزانيا على أعلى مستوى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة مشروع إنشاء سد ومحطة "جيوليوس نيريري" لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر "روفيجي" بتنزانيا، والذى ينفذه التحالف المصرى المقاولون العرب- السويدى إليكتريك.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

سافر 54 دولة وقتله مسجل خطر.. القصة الكاملة لجريمة الدكتور وزوج الخادمة فى روض الفرج

30 عاما قضاها الدكتور عاطف عزمى يوسف المقتول على يد مسجل خطر فى شارع خورشيد بروض الفرج وحيدا بلا زوجة أو ولد بعيدا عن شقيقاه كرس حياته للعمل فى مهنة الطب وبعدها اتجه الى أعمال التداول فى الأوراق المالية والعمل كمستشار تحكيم دولى والسفر فى جولاته بجميع دول العالم التى وصلت إلى 54 دولة قام بزيارتها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الصحة العالمية تستبعد توفُّر واسع النطاق للقاح ضد "كورونا" قبل منتصف 2021

استبعدت منظمة الصحة العالمية توفُّر أي لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد على نطاق واسع قبل منتصف العام المقبل، وذلك مع استمرار التجارب على عدة لقاحات مرشحة للاستخدام في عدد من الدول.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

محمد صلاح خارج المنافسة.. تعرف على قائمة المرشحين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

خرج محمد صلاح المحترف المصري ضمن صفوف فريق ليفربول الانجليزي، من قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة افضل لاعب في الموسم 2019-2020 وذلك وفق القائمة التى اعلنتها رابطة اللاعبين المحترفين في انجلترا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

نتنياهو يكشف حقيقة بيع مقاتلات F-35 للإمارات

نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، التقرير الوارد في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في عددها الصادر اليوم الجمعة، الذي أفاد بأنه وافق سرا على تزويد الولايات المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، بمقاتلات الشبح المتطورة إف-35، على الرغم من أنه أعرب عن معارضته لذلك بالعلن.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

اتحاد الكرة يحقق في اختفاء كئوسه.. وهل ضاعت في حريق 2013

في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم حاليا لمقره الرئيسي ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية ، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكئوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مسجد كل يومين.. إنفاق 6 مليارات جنيه فى إعمار 1200 من بيوت الله فى عهد السيسي.. شاهد

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عرضت فضائية اكسترا نيوز ، تقريرأ بعنوان بلغة الأرقام جهود الدولة واهتمامها ببناء المساجد فى عهد الرئيس السيسى .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

اتحاد الكرة يتسلم كأسين من قسم قصر النيل وحلوان

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة ان الجبلاية تسلمت من قسم قصر النيل وقسم شرطة حلوان اثنين من الكؤوس الخاصة بامم افريقيا والبطولة العربية وبعض المقتنيات بعد حريق الاتحاد عام ٢٠١٣.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

شوقي غريب يكشف لـ "دوت الخليج" حقيقة احتفاظه بنسخة كأس أمم أفريقيا المفقودة

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي حقيقة احتفاظه بكأس الأمم الأفريقيىة المفقودة التي توج بها منتخب مصر 2006 و 2008 و 2010.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بمشاركة مصر والأمم المتحدة.. الإمارات تعلن انطلاق أعمال القمة العالمية للصناعة

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بـ دولة الإمارات، أن بلاده ماضية، من خلال رؤية القيادة الرشيدة، في التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز نمو الصناعات الوطنية والارتقاء بتنافسيتها، وتعزيز مساهمتها في زيادة القيمة المحلية المضافة وتنويع الاقتصاد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

اتهامات وتحقيق وجرد .. تفاصيل ١٢٠ ساعة فى أزمة سرقة كؤوس أمم أفريقيا

٧ سنوات مرت على حريق مبنى الجبلاية فى الجزيرة وتحديدا فى عام ٢٠١٣ فى عهد جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق الذى تسبب في ضياع الكئوس والعديد من المقتنيات المهمة بالاتحاد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الأرصاد: الطقس غدا معتدل نهارا على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه يسود غدا السبت،طقس حار رطب على القاهرة نهارا يصاحبه شبورة مائية صباحا وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة تنشط أحيانا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

زيادة 4 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2020

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 850 جنيها للجرام بزيادة 4 جنيهات منتصف تعاملات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020 .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أحمد حسن يكشف تفاصيل جديدة فى سرقة كأس الأمم الأفريقية من الجبلاية

كشف أحمد حسن عميد لاعبى العالم ونجم الأهلى والزمالك وقائد منتخب مصر السابق تفاصيل جديدة فى سرقة كأس الأمم الأفريقية التى توج بها المنتخب الوطنى ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010 من الجبلاية .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

اعتبريني بابا وهاتى حضن.. ضحايا طبيب الغربية :كنا فاكرين إنه بيعالجنا ومجاش في بالنا إنه متحرش

بدأت جهات التحقيق المختصة تحقيقات موسعة فى واقعة اتهام طبيب نفسى مشهور بالتحرش بمريضاته داخل عيادته واستمعت جهات التحقيق الى اقوال المجنى عليهن اللاتى اكدن أن الطبيب استغل تعبهن النفسى وتحرش بهن جسديا ولفظيا .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.