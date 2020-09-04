عاجل بالفيديو.. الأجهزة المعنية تتوجه لمنزل السيدة المسنة بعد لقائها الرئيس

توجهت الأجهزة المعنية على الفور إلى منزل السيدة المسنة التى تصادف وجودها أثناء جولة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنطقة شرق القاهرة، اليوم الجمعة، لتقديم العلاج اللازم لحالتها، حسبما أفادت فضائية إكسترا نيوز.





وكانت السيدة المسنة قد اشتكت للرئيس السيسى من معاناتها من بعض الأمراض.

وعرضت إكسترا نيوز لقطات من زيارة أحد مندوبى الأجهزة المعنية لتسليم السيدة بعض الأدوية.

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ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال تفقده المواقع الإنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكبارى فى مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر، اليوم الجمعة، بعلاج سيدة تصادف مرورها بالمواقع، واستمع لطلبها موجهًا برعايتها الفورية صحيًا وفق أرقى البروتوكلات العلاجية.

وقال الرئيس، موجهًا حديثه للسيدة: "عايز أطمن عليكى"، لترد السيدة: "أنا تعبانة، والله قلب وسكر وكبد وضغط"، ليرد الرئيس: "ألف لا بأس عليكى الله، اللى إنتى عايزاه هايتعملك كله، حاضر".

وردت السيدة: "الله يباركلك، والله انتخبتك، إن شاء الله يراضيك".