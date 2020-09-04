أخبار مصرية

صور .. محافظ بورسعيد يشهد الجمعة الثانية ويشيد بجهود وزارة الأوقاف

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محمد بدر 2020-09-04 18:49 0 تبليغ

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وأشاد المحافظ بجهود وزارة الأوقاف فى إعمار بيوت الله والحفاظ عليها، وبإجراءات وضوابط وزارة الأوقاف فى فتح المساجد.

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وأشاد الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد بوعى أبناء المحافظة والتزامهم بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية، مما يعكس وعى الشعب المصرى وتعاونه الكامل فى التزامه بالضوابط والاجراءات التى حددتها وزارة الأوقاف.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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