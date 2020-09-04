صور .. محافظ بورسعيد يشهد الجمعة الثانية ويشيد بجهود وزارة الأوقاف

وأشاد المحافظ بجهود وزارة الأوقاف فى إعمار بيوت الله والحفاظ عليها، وبإجراءات وضوابط وزارة الأوقاف فى فتح المساجد. Advertisements وأشاد الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد بوعى أبناء المحافظة والتزامهم بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية، مما يعكس وعى الشعب المصرى وتعاونه الكامل فى التزامه بالضوابط والاجراءات التى حددتها وزارة الأوقاف.

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