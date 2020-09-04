صور .. عناوين المعامل المركزية على مستوى الجمهورية لإجراء تحليل PCR





عرضت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، لعناوين المعامل المركزية على مستوى الجمهورية لإجراء تحليل فيروس كورونا

وأوضحت الوزارة، أنه تم تخصيص 23 معملاً على مستوى الجمهورية لإصدار تحليل pcr للمسافرين إلى الخارج بجانب المعمل الرئيسى بالقاهرة. يأتى ذلك فى إطار الخدمات التى تحرص على تقديمها الوزارة بشكل دورى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

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