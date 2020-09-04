أخبار مصرية

صور .. عناوين المعامل المركزية على مستوى الجمهورية لإجراء تحليل PCR

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فهمى غالى 2020-09-04 19:17 0 تبليغ

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عرضت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، لعناوين المعامل المركزية على مستوى الجمهورية لإجراء تحليل فيروس .

وأوضحت الوزارة، أنه تم تخصيص 23 معملاً على مستوى الجمهورية لإصدار تحليل pcr للمسافرين إلى الخارج بجانب المعمل الرئيسى بالقاهرة.

أماكن معامل تحليل كورونا
أماكن معامل تحليل كورونا

يأتى ذلك فى إطار الخدمات التى تحرص على تقديمها الوزارة بشكل دورى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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