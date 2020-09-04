بعد استجابته لسيدة مسنة .. #السيسى_جابر_الخواطر يتصدر فيسبوك

أعاد مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تفعيل هاشتاج "#السيسى_جابر_الخواطر"، بعد جولته اليوم الجمعة، والتى تخللها الاستجابة لمطلب سيدة مسنة تصادف مرورها، ووجه بالاستجابة لمطلبها.





ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال تفقده المواقع الإنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكبارى فى مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر، اليوم الجمعة، بعلاج سيدة تصادف مرورها بالمواقع، واستمع لطلبها موجهًا برعايتها الفورية صحيًا وفق أرقى البروتوكلات العلاجية.

وقال الرئيس، موجهًا حديثه للسيدة: "عايز أطمن عليكى"، لترد السيدة: "أنا تعبانة، والله قلب وسكر وكبد وضغط"، ليرد الرئيس: "ألف لا بأس عليكى الله، اللى إنتى عايزاه هايتعملك كله، حاضر".

وردت السيدة: "الله يباركلك، والله انتخبتك، إن شاء الله يراضيك".

وتفاعل مستخدمو فيسبوك مع كلمات الرئيس للسيدة البسيطة، حيث أعادوا استخدام الهاشتاج، مؤكدين أنه دائمًا ما يثبت أنه أب لجميع المصريين، وما إن يستغيث به أحد المواطنين إلا ويجده ملبيا لاستغاثته واقفًا بجواره.