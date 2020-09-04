ضبطت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية عددا من المتهمين في واقعة النصب على مواطنين بخدعة إلحاق أبنائهم بناد رياضي شهير، الاستيلاء على أموالهم.
وفي تفاصيل الواقعة قدم رئيس مجلس إدارة أحد الأندية الرياضية الشهيرة بلاغا تضمن قيام عدد من الأشخاص بتحصيل مبالغ مالية من مواطنين وإيهامهم بإلحاق أبنائهم كلاعبين بالنادى وتزويرهم الكارنيه الخاص بالنادى.
فيما ضبطت الأجهزة الأمنية المتهمين في البلاغ، واعترفوا بتحصلهم على المبالغ المالية من المواطنين وتسليمها لآخر عاطل مقابل إلحاق أبنائهم بالنادى.
ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط الأخير وتبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه فى قضيتى (تبديد، نصب)، بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ضبط المتهمين بالنصب على مواطنين بخدعة إلحاق أبنائهم بنادٍ رياضي شهير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.