ضبط المتهمين بالنصب على مواطنين بخدعة إلحاق أبنائهم بنادٍ رياضي شهير

ضبطت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية عددا من المتهمين في واقعة النصب على مواطنين بخدعة إلحاق أبنائهم بناد رياضي شهير، الاستيلاء على أموالهم.

وفي تفاصيل الواقعة قدم رئيس مجلس إدارة أحد الأندية الرياضية الشهيرة بلاغا تضمن قيام عدد من الأشخاص بتحصيل مبالغ مالية من مواطنين وإيهامهم بإلحاق أبنائهم كلاعبين بالنادى وتزويرهم الكارنيه الخاص بالنادى.

Advertisements

فيما ضبطت الأجهزة الأمنية المتهمين في البلاغ، واعترفوا بتحصلهم على المبالغ المالية من المواطنين وتسليمها لآخر عاطل مقابل إلحاق أبنائهم بالنادى.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط الأخير وتبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه فى قضيتى (تبديد، نصب)، بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة.