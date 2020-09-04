وبالفحص تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن والوقائع المذكورة، وتم تحديد الطبيب المشار إليه وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر القبض على طبيب في طنطا طالب مرضاه بممارسة الرذيلة كعلاج نفسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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