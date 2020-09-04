القبض على طبيب في طنطا طالب مرضاه بممارسة الرذيلة كعلاج نفسي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأطباء النفسيين عقب تداول منشور بإحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى فيسبوك يتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات مفادها أنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا قام بالتحرش بهن لفظياً وطلب إرسال صور خاصة لهن ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب وإيهامهم بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسى.

وبالفحص تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن والوقائع المذكورة، وتم تحديد الطبيب المشار إليه وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.