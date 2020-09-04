الأجهزة المعنية تتوجه لمنزل سيدة مسنة وجه الرئيس السيسى بعلاجها (صور)

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تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجهت الأجهزة المعنية على الفور إلى منزل السيدة المسنة التى تصادف وجودها أثناء جولة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنطقة شرق القاهرة لتقديم العلاج اللازم لحالتها، وكانت السيدة المسنة قد اشتكت للرئيس السيسي من معاناتها من بعض الأمراض.
وكانت السيدة المسنة قد استوقفت الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إحدى الجولات الميداينة لمتابعة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، قائلة له: "عندى قلب وسكر وكبد وضغط واحتاج إلى رعاية وعندما ذهبت لبعض المستشفيات رفضوا قبولى" ، ورد الرئيس السيسى ، على السيدة المسنة قائلا "عنينا ليكى".
ووجه الرئيس السيسى ، بسرعة التدخل وحل المشكلة واستلام الأوراق الخاصة بالسيدة لتنفيذ جميع طلباتها على وجه السرعة ، وهو ما ردت عليه المسنة بالدعاء للرئيس السيسى قائلة: "إن شاء لله يراضيك ويباركلك وينجيك وما حد يضرك ويخليلك ولادك ويبارك فيك ويراضيك".
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