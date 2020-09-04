شاهد .. مصور فيديو بائع الفريسكا المتفوق : ربنا ورانا آية

قال الدكتور حاتم خاطر، مصور فيديو الطالب بائع الفريسكا، إن إبراهيم عبدالناصر نموذج يجعلنا نركز على الأسرة، خصوصًا وأنه رأى فى أسرته كفاح الأسرة المصرية، مضيفًا: "ربنا ورانا آية إنه يستطيع أن يقول للشىء كن فيكون".





وأضاف خاطر، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر فضائية "dmc" ، مساء الجمعة: "أنا قولت لإبراهيم وأنا بسجل معاه الفيديو قولتله إدينى الفيديو عشان لما تبقى مشهور أقول أنا صاحبك". وتابع: "لم أتخيل بعد 24 ساعة أقول إنه صاحبى وأفتخر به، واللى حصل ترتيب من ربنا"، مؤكدًا أن جدية ورضا وإيمان وثقافة العمل أبرز ما يميز إبراهيم وأسرته.

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