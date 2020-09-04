بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس يستقبل ممثل هيئة الأركان للجيش القبرصى

استقبل البابا ثيودروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، للروم الأرثوذكس فى المقر البطريركى بالإسكندرية، ممثل هيئة الأركان العامة للجيش القبرصى بالقاهرة جيورجيو هاتزى والملحق العسكرى لقبرص المقدم كوستا فوتيو، وعضوة البرلمان الإسبانى جوان ميرا، ورئيسة الأخوية القبرصية فى مصر ماريا فورموزى.





وشكر غبطته الحضور على تواجدهم فى المقر البطريركى بالإسكندرية، مشيرًا إلى العمل الدينى والإنسانى متعدد الأوجه الذى تقوم به بطريركية الإسكندرية وإفريقيا كلها، فى جميع أنحاء القارة الإفريقية. كما لم يخف البابا قلقه واهتمامه بالبحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أن "البحر الأبيض المتوسط يجب أن يكون بحر سلام ومحبة ولكن أيضاً قوة". بعد ذلك، زار الوفد مبانى المتحف الأثرى بالبطريركية والمكتبة البطريركية.

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