بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس يستقبل ممثل هيئة الأركان للجيش القبرصى

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وشكر غبطته الحضور على تواجدهم فى المقر البطريركى بالإسكندرية، مشيرًا إلى العمل الدينى والإنسانى متعدد الأوجه الذى تقوم به بطريركية الإسكندرية وإفريقيا كلها، فى جميع أنحاء القارة الإفريقية.
كما لم يخف البابا قلقه واهتمامه بالبحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أن "البحر الأبيض المتوسط يجب أن يكون بحر سلام ومحبة ولكن أيضاً قوة".
بعد ذلك، زار الوفد مبانى المتحف الأثرى بالبطريركية والمكتبة البطريركية.
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