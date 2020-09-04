فيديو .. والد طالب الطب بائع الفريسكا : نفسى ابنى يشارك فى مؤتمر الشباب

قال إبراهيم عبدالناصر راضى، طالب الطب والشهير بـ"بائع الفريسكا"، إنه يعمل منذ صغره ولم يجبره أحد على العمل، مضيفًا: "كان عندى فضول للعمل، وساعات اليومية كانت بتضيع منى، ووالدى عمره ما سألنى".





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر فضائية "dmc" ، مساء الجمعة، أن أول عمل له كان فى محل مفروشات مع والده، معلقًا: "من رابعة ابتدائى روحت الساحل عشان اشتغل". فى حين قال عبدالناصر راضى، والد طالب الفريسكا: "أنا عندى كمان حبيبة فى الابتدائية بتجيب 100% كل سنة، وإن شاء الله نشوفها زى إبراهيم". وأشار إلى أن ابنه محبوب من الجميع، مضيفًا: "مش بيعمل مشاكل وماشى فى الطريق الصح، والتكريم ده ترتيب من ربنا"، لافتًا إلى أنه تلقى اتصالات من جميع دول العالم، كما أن مكتب الرئيس السابق المستشار عدلى منصور تواصل معهم. Advertisements وتابع: "أتمنى مؤتمر الشباب الجاى يكون إبراهيم مع الرئيس عبدالفتاح السيسى".

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