فى بيان لها .. الإخوان تعترف بـ تمرد شباب الجماعة بسبب إبراهيم منير

تعيش جماعة الإخوان الإرهابية، فى هذا الوقت، حالة من التخبط، إضافة إلى وجود تمرد من قبل شباب التنظيم، خصوصا بعد إعلان وزارة الداخلية إلقاء القبض على الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام، ومسؤول التنظيم الدولى، ما مثّل صفعة قوية فى وجه التنظيم ككل على المستوى الدولى.





وأصدرت جماعة الإخوان بيانا تناشد فيه المكاتب الإدارية على مستوى الجمهورية باحتواء شبابها، بعد رفضهم التام لتعيين إبراهيم منير مرشدا للجماعة، حسبما أفاد موقع العربى الحديث. ونص بيان التنظيم الإرهابى على أنه "لا يخفى على أحد ما نمر به من ابتلاءات متعاقبة، وأوقات عصيبة لا يعلم مداها إلا الله حيث تعرضنا على مدار تاريخ أجدادنا لما هو أكثر من هذه الأزمات المتلاحقة، كانت هذه الابتلاءات والمحن هى سر قوتنا، ونحن الآن فى مفترق طرق بين الوجود واستكمال القضية أو التشرذم". وأضاف البيان: "فى هذه الأوقات الدقيقة إذ نهيب بالمكاتب الإدارية والشعب على مستوى الجمهورية باحتواء الشباب المكافح المتحمس لقضية الأمة وإيصال الصورة كاملة بشأن الظروف التى صاحبت اختيار السيد إبراهيم منير ليكون قائما بأعمال المرشد وهى المسؤولية الصعبة التى رفض الكثيرون توليها فى هذا التوقيت الحرج، وبناء عليه فإننا نهيب بكافة الشباب على مستوى الجمهورية بالالتزام المطلق والطاعة الواجبة وعدم الالتفاف حول الصف ومحاول التوحد ضد ما نتعرض له من أزمات وابتلاءات والله ولى التوفيق". ويؤكد البيان بما لا يدع مكانا للشك، أن هناك حالة كبيرة من التمرد والرفض بين صفوف جماعة الإخوان الإرهابية.

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