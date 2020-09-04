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وفد من مجلس الكنائس يزور مقر الكنيسة القبطية فى بيروت

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مينا أشرف 2020-09-04 20:17 0 تبليغ

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زار وفد من مجلس كنائس الشرق الأوسط دار الكنيسة القبطيّة الأرثوذكسيّة فى سنّ الفيل، للقاء الأنبا أنطونيوس، مطران القدس ولبنان والكويت والخليج ولاستقبال الراعى الجديد ورئيس الطائفة فى لبنان، الراهب تيمون السريانيّ.

وتكون الوفد من الأب كابى ألفرد هاشم، مدير دائرة الشؤون اللاهوتيّة والعلاقات المسكونيّة، وإميلى طنوس، منسّقة الدائرة، وسيتا هادوسيان، نيابةً عن الأمينة العامّة، الدكتورة ثريا بشعلانى.

وقد جدّد الوفد شكر المجلس والكنيسة فى لبنان لقداسة البابا تواضروس الثانى وللكنيسة القبطيّة على عاطفته ومحبته إبّان المحنة التى أصابت بيروت فى الرابع من أغسطس، إثر انفجار المرفأ.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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