وفد من مجلس الكنائس يزور مقر الكنيسة القبطية فى بيروت

وتكون الوفد من الأب كابى ألفرد هاشم، مدير دائرة الشؤون اللاهوتيّة والعلاقات المسكونيّة، وإميلى طنوس، منسّقة الدائرة، وسيتا هادوسيان، نيابةً عن الأمينة العامّة، الدكتورة ثريا بشعلانى.
وقد جدّد الوفد شكر المجلس والكنيسة فى لبنان لقداسة البابا تواضروس الثانى وللكنيسة القبطيّة على عاطفته ومحبته إبّان المحنة التى أصابت بيروت فى الرابع من أغسطس، إثر انفجار المرفأ.
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