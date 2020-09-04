وفد من مجلس الكنائس يزور مقر الكنيسة القبطية فى بيروت

زار وفد من مجلس كنائس الشرق الأوسط دار الكنيسة القبطيّة الأرثوذكسيّة فى سنّ الفيل، للقاء الأنبا أنطونيوس، مطران القدس ولبنان والكويت والخليج ولاستقبال الراعى الجديد ورئيس الطائفة فى لبنان، الراهب تيمون السريانيّ.





وتكون الوفد من الأب كابى ألفرد هاشم، مدير دائرة الشؤون اللاهوتيّة والعلاقات المسكونيّة، وإميلى طنوس، منسّقة الدائرة، وسيتا هادوسيان، نيابةً عن الأمينة العامّة، الدكتورة ثريا بشعلانى.

وقد جدّد الوفد شكر المجلس والكنيسة فى لبنان لقداسة البابا تواضروس الثانى وللكنيسة القبطيّة على عاطفته ومحبته إبّان المحنة التى أصابت بيروت فى الرابع من أغسطس، إثر انفجار المرفأ.