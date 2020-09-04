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تخرج أول دفعة من شعبة البترول بهندسة الأزهر بقنا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جامعة الأزهر، تخرج الدفعة الأولى من شعبة البترول بقسم هندسة التعدين، بكلية الهندسة بقنا، والتى تم افتتاحها منذ ٣ سنوات، بتوجيهات ودعم مباشر من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.

وقال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن شعبة البترول بهندسة الأزهر بقنا هي الوحيدة بالجامعات المصرية.

وأضاف عامر في تصريحات له الجمعة، أنه تم استحداث قسم البترول بهندسة الأزهر بقنا، نظرا لتمتع مناطق (قنا-قفط-القصير) بثروات بترولية وتعدينية هامة، وتعد أحد أهم المشروعات القومية المصرية في مجال التعدين والبترول والذي أصدر رئيس الجمهورية قرارا بإنشاء هيئة للقيام باستغلال وإدارة هذه الثروات الهائلة.

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ومن جانبه قال الدكتور ابراهيم فتحي مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، إن قسم التعدين والبترول بهندسة قنا بشعبتيه، سيكون موردا هاما للمشروعات القومية في مجال التعدين والغاز والبترول، وتقدم جامعة الأزهر عبر هذا القسم، خريج بمواصفات متميزة.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة مشروعات التخرج بحضور الدكتور عادل سلمان رئيس قسم البترول بكلية هندسة البترول بجامعة السويس، والمهندس ممدوح أبو القاسم رئيس قطاعات بوزارة البترول، والدكتور محمد جلال رئيس قسم هندسة التعدين والبترول، تحت إشراف الدكتور محروس علي محمد والدكتور ممدوح ابو القاسم، والمهندس رامي موسي.

وأكد أن الطلاب أعدوا نموذج محاكاة لمشروع التخرج، وأهدوه للكلية وبه لوحة شكر وعرفان وتقدير لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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