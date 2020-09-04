فيديو .. لحظة مطاردة سيارة تحمل براميل ألبان فاسدة وبداخلها حشرات

وقال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال لقائه مع البرنامج: "اللبن منتهى الصلاحية ومليان حشرات"، لافتًا إلى أنه وجه بضرورة ضبط المصنع.

وأوضح أنه تم التوصل إلى المصنع أمس وسيتم الإعلان عن الضبطية غدًا، لافتًا إلى أن المصنع غير مرخص ويقلد علامات تجارية كبيرة وينتج جبنة المواتزاريلا وألبان منتهية الصلاحية.