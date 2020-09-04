فيديو .. بهاء أبوشقة : السيسى يتبنى مشروع إقامة دولة ديمقراطية عصرية حديثة

وأضاف أبوشقة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسى جاد فى مشروعه.
وأوضح أن المادة 5 من الدستور تنص على أن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية والسياسية وهو ما يجرى على الساحة الآن من الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، حيث ستجرى الانتخابات على أساس 50% قائمة مغلقة و50% انتخاب فرد.
وأشار إلى أن مجلس النواب المقبل يجب أن يكون توافقى تتلاقى فيه كل القوى السياسية والحزبية عند هدف واحد وهو التحديات التى تواجه الدولة المصرية، وأن تكون المعارضة وطنية، ومواجهة التشريعات البالية التى مر عليها سنوات كثيرة.
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