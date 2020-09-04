التقى البابا ثيودروس الثانى، بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس فى مكتبه بالمقر البطريركى بالإسكندرية، اليوم الجمعة، بالأنبا نقولا مطران طنطا "إرموبوليس" والوكيل البطريركى للأرثوذكس الناطقين بالعربية فى مصر، الذى حضر لتهنئة البابا ثيودروس بالسنة الكنائسية الجديدة ومتمنيًا سنة مثمرة.





وناقشا الأمور المتعلقة بالرعية الأرثوذكسية الناطقة بالعربية فى مصر، وأبدى البابا ثيودروس للمطران نقولا عن رضاه لما يقوم به من نشر على صفحته الفيسبوك للأخبار المتعلقة بأنشطة البطريركية، وكذلك لمقالاته التعليمية والتوعيوية الحاملة للفكر الأرثوذكسى الكنسى التى تعود بالفائدة على شريحة كبيرة لأبناء الرعية الأرثوذكسية الناطقة بالعربية. وأبلغ نيافته البابا عن تعاون بطاركة ورؤساء أساقفة الشرق الأوسط الأرثوذكس.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مطران طنطا يزور البابا ثيودروس الثانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.