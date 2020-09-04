مطران طنطا يزور البابا ثيودروس الثانى

وناقشا الأمور المتعلقة بالرعية الأرثوذكسية الناطقة بالعربية فى مصر، وأبدى البابا ثيودروس للمطران نقولا عن رضاه لما يقوم به من نشر على صفحته الفيسبوك للأخبار المتعلقة بأنشطة البطريركية، وكذلك لمقالاته التعليمية والتوعيوية الحاملة للفكر الأرثوذكسى الكنسى التى تعود بالفائدة على شريحة كبيرة لأبناء الرعية الأرثوذكسية الناطقة بالعربية.
وأبلغ نيافته البابا عن تعاون بطاركة ورؤساء أساقفة الشرق الأوسط الأرثوذكس.
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