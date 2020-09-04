الاهلي يتقدم على دجلة بهدف نظيف في الشوط الأول.. فيديو

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ووادي دجلة المقامة حالياً باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدورى الممتاز بتقدم الأهلي بهدف نظيف ..جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذى نشط بشكل مُبكر وتلقي مروان محسن تمريرة رائعة من أحمد الشيخ سددها بقدمه لكن محمد عبد المنصف أمسك بالكرة ومنع هدف تقدم للأهلي في الدقائق الأولى.

واصل الأهلي الضغط على مرمى عبد المنصف وأهدر الأنجولي جيرالدوة فرصة تسجيل هدف أهلاوي في الدقيقة الثامنة بعدما توغّل الشيخ من الناحية اليمنى وأخترق دفاع دجلة ومرر إلى جيرالدو لكن الأخير فشل في تسجيل هدف رغم أن المرمى كان خالي أمامه ، ورد محمد رضا لاعب دجلة بفرصة خطرة للغاية وسدد كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي ببراعة.IFrame

بمرور الوقت نشط أداء فريق دجلة بشكل واضح وشن محمد رضا هجمة خطرة وتوغل بين دفاع الأهلي وتعرض للعرقلة من رامي ربيعة وطالب بركلة جزاء لكن جهاد جريشة حكم المباراة أمر بإستكمال المباراة.

حاول الأهلي السيطرة على مجريات المباراة مرة أخرى لكن لاعبو دجلة فرضوا رقابة صارمة علي مفاتيح لعب الأهلي خاصة أحمد الشيخ وقفشة وبادجي ، وأبعد أيمن اشرف كرة خطرة من أمام مهاجم دجلة وأنقذ فرصة خطرة للفريق الدجلاوي الذي نجح في تشكيل خطورة على مرمى الأهلي.

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إشتعلت المباراة بشكل واضح بين الفريقين وأحتسب جهاد جريشة ضربة جزاء للأهلي بعدما لمست الكرة "يد" مروان حمدي لاعب دجلة الذي نال بطاقة صفراء وأهدر قفشة ضربة الجزاء في الدقيقة 41 وبعدها بدقيقة نجح الأهلي في تسجيل هدف عن طريق مروان محسن من ضربة رأسية رائعة ، وواصل الاهلي النشاط الهجومي مع محاولات فردية من دجلة إلى أن إنتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف مروان محسن.

ويضم تشكيل الأهلى فى مباراة الليلة كلاً من: محمد الشناوي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وجيرالدو وأحمد الشيخ وأليو بادجي ومروان محسن ، ويجلس على دكة الأهلي في مباراة وادي دجلة بعد قليل ، كلاً من : علي لطفي وجونيور أجايي وأليو ديانج ووليد سليمان ومحمد شكري وأحمد فتحي ومحمود وحيد وعربي بدر ومحمد فخري.

فيما يضم تشكيل دجلة ، كلاً من : محمد عبد المنصف وأحمد رمضان بيكهام، ومحمود مرعى، وإسحاقو يعقوبو، وخالد رضا، وأحمد سعيد، ومحمد عبد العاطى، وحسام عرفات، ورفيق كابو، ومحمد رضا، ومروان حمدى ، ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من: حسين ذكرى، عبد الله محمود، بودى، بسام وليد، أحمد حسن، عبد الكبير الوادى، إبراهيم عايش، كريم الدبيس، وأحمد شريف.

ويحتل الاهلي قمة الدوري برصيد 62 تنقطة فيما يحتل دجلة المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة.