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بيان عاجل من الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن تدريبات الترقي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان عاجل من الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن تدريبات الترقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين، بيانا مهما وعاجلا، جاء فيه: في ضوء قرب الانتهاء من تدريب المستهدفين للبرنامج الرقمي للترقي العام ٢٠١٩/٢٠٢٠ وذلك من خلال منصة المعلم للتدريب عّن بعد ونظرا لظهور المشكلات في الآونة الاخيرة في نظام فوري، لذلك تقرر تسهيلا على أعضاء هيئة التعليم لقلة عددهم اتباع عدة خطوات ومنها توريد المبلغ المحدد بفرع للاكاديمية بايصال مالي ٣٣ جنيها للمعلمين الذين تعذر عليهم الدفع بنظام فوري. 

وتابعت: إضافة إلى أخذ صورة من ايصال فوري بعد الاطلاع علي الاصل بمعرفة المعلمين الذين دفعوا بنظام فوري ولَم يتم ظهور اسمائهم علي القاعدة نظرا لوجود مشكلة ما تحول ظهور الاسم.

وأضافت الاكاديمية: يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لاخطار المعلمين بالمحافظات مع التاكيد أن هذا خاص بالبرنامج الرقمي للترقي فقط.

وطالبت الأكاديمية من المحافظات موافاتها بكشوف مجمعة للأسماء مع ذكر الملاحظات حتي يتسني لهم استكمال الإجراءات اللازمة لطبع شهادة الصلاحية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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