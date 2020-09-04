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محمد موسى يفضخ أكاذيب إعلام جماعة الإخوان الإرهابية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد موسى يفضخ أكاذيب إعلام جماعة الإخوان الإرهابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن الإعلامي محمد موسى هجوما حادا على إعلام جماعة الإخوان الإرهابية لتضليلهم الرأي العام وبث أخبار كاذبة ضد الدولة المصرية والتي جاء من بينها أن الحكومة تقوم بهدم المساجد.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، بيان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الذي أعلن من خلاله افتتاح 314 مسجدا فضح كذبهم وكان أبلغ رد على هؤلاء الخونة الخوارج أمثال الطبال محمد ناصر، ومعتز مطر الشهير بلوسى وحمزة زوبع وصابر مشهور، وهذا البيان رسالة قوية للمواطنين بأن هؤلاء الجماعة لا تبث إلا الشائعات المغرضة.
تابع، هؤلاء العملاء يروجون لبضاعة عفنة مثلهم لتضليل المواطنين وتزييف الحقائق لأغراض خبيثة مثلهم، لافتا أنهم لا يعرفون البناء لأنهم جماعة تخريبية قائمة على الهدم وليس الإصلاح

وفي سياق منفصل، أشاد الإعلامي محمد موسى بالضربة القاصمة التي وجهتها أجهزة الأمن لجماعة الإخوان الإرهابية عقب القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام ومسئول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، الإرهابي محمود عزت القيادي الإخواني هو المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بتنظيم الإخوان الإرهابي، وهو المشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وحتى ضبطه.

تابع، كان من أبرز هذه العمليات حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتي أسفرت عن إصابة ٩ مواطنين خلال عام ٢٠١٥، وحادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس خلال عام ٢٠١٥، وحادث اغتيال الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور خلال عام ٢٠١٦، وحادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام ٢٠١٩ والتي أسفرت عن مصرع ٢٠ مواطنا وإصابة ٤٧، واضطلاعه بالإشراف على كافة أوجه النشاط الإخواني الإرهابي ومنها الكتائب الإلكترونية الإخوانية التي تتولى حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام.

وأكد موسى، أن القبض علي الإرهابي محمود عزت ضربة قاصمة ومحبطة لتنظيم الإخوان الإرهابي، مضيفا أن أبطال الأمن الوطني بوزارة الداخلية وجهوا ضربة قوية للتنظيم بالداخل والخارج.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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