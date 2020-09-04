فيديو.. وزير الاتصالات : منصة مصر الرقمية مشروع ضخم تتكاتف فيه عناصر الدولة

وأضاف طلعت، خلال لقائه مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار" والمذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، أن مشروع مصر الرقمية لا يقتصر على الخدمات الحكومية المرقمنة، حيث يمكن للمواطن الحصول على التعليم والالتحاق بالعمل دون التحرك من مكانه. Advertisements وأوضح أن جزء من مشروع مصر الرقمية مراقبة الأداء الحكومى وتطويره والتعرف على الفجوات المهارية وكيفية ملئها وإدارة الموارد الحكومية وتقليل الفائض والهادر، لافتًا إلى أن منصة مصر الرقمية عليها 70 خدمة حكومية.

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