فيديو: إعلاميون وخونة .. أبواق تركيا وقطر يتبادلون الاتهامات والممول واحد

ورصدت الفقرة التى جاءت بعنوان "المصالح هى التى تحكم أبواق تركيا وقطر.. إعلاميون بدرجة خونة الوطن يتبادولون الاتهامات والممول واحد"، بعض هذه التناقضات.

وظهر فى الفيديو إعلاميو الإخوان المقيمين بتركيا، وفى مقدمة هؤلاء محمد ناصر بقناة "مكملين"، ومعتز مطر بقناة "الشرق" التى تبث سمومها من تركيا، عقب ارتمائهما فى أحضان نظام الرئيس التركى أردوغان.

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كما تناول التقرير كيف يصور الإخوان بعضهم البعض فى اجتماعاتهم خلسة، وظهر هشام عبد الله المذيع بقناة "الشرق"، وهو يطلب من أحد الحضور باجتماعهم غلق كاميرا الموبايل، متسائلا إن كان يصورهم.

كما تضمن تصريحات العاملين السابقين بقناة "الشرق"، والذين اتهموا أيمن نور مالك القناة بسرقة حقوقهم المالية، وأكدوا أن نور وصف "مطر" بالمجنون، وأنه سيوجهه إلى طبيب نفسى.

كما فضحوا ادعاءات مطر، وأنه أحد عبيد السبوبة، كونه لم يقف معهم فى أزمتهم ضد أيمن نور، لكنه يقوم بالهجوم على بلاده.