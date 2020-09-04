ورصدت الفقرة التى جاءت بعنوان "المصالح هى التى تحكم أبواق تركيا وقطر.. إعلاميون بدرجة خونة الوطن يتبادولون الاتهامات والممول واحد"، بعض هذه التناقضات.
وظهر فى الفيديو إعلاميو الإخوان المقيمين بتركيا، وفى مقدمة هؤلاء محمد ناصر بقناة "مكملين"، ومعتز مطر بقناة "الشرق" التى تبث سمومها من تركيا، عقب ارتمائهما فى أحضان نظام الرئيس التركى أردوغان.
كما تناول التقرير كيف يصور الإخوان بعضهم البعض فى اجتماعاتهم خلسة، وظهر هشام عبد الله المذيع بقناة "الشرق"، وهو يطلب من أحد الحضور باجتماعهم غلق كاميرا الموبايل، متسائلا إن كان يصورهم.
كما تضمن تصريحات العاملين السابقين بقناة "الشرق"، والذين اتهموا أيمن نور مالك القناة بسرقة حقوقهم المالية، وأكدوا أن نور وصف "مطر" بالمجنون، وأنه سيوجهه إلى طبيب نفسى.
كما فضحوا ادعاءات مطر، وأنه أحد عبيد السبوبة، كونه لم يقف معهم فى أزمتهم ضد أيمن نور، لكنه يقوم بالهجوم على بلاده.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فيديو: إعلاميون وخونة .. أبواق تركيا وقطر يتبادلون الاتهامات والممول واحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.