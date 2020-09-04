وزير العدل : استخراج توكيلات الشهر العقارى من المنزل لا يتجاوز الـ3 دقائق

وأضاف مروان، خلال لقائه مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار" والمذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، أن الوزارة تمكنت من معالجة المشاكل فى الشهر العقارى والتوثيق وكانت أبرزها قلة عدد الموثقين حيث كان عددهم 2444 موثق فقط على مستوى الجمهورية، إضافة إلى إجراءات عقيمة وقديمة وتقليدية.

وأوضح أنه تم نقل 950 موثق من الحاصلين على ليسانس حقوق من كل أجهزة الدولة إلى الشهر العقارى بنسبة 40%، كما تم استغلال العقارات المملوكة للدولة لزيادة عدد مقار الشهر العقارى والتوثيق، لتقليل الزحام مثل مكاتب البريد والمراكز التكنولوجية.

وأشار إلى أن الوزارة نقلت بنية معلوماتية قانونية وورقية إلى تكنولوجية لتقديم الخدمة إلى المواطن بطريقة ميسرة بدعم مباشر ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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وتابع: "المواطن يستطيع استخراج توكيلات من المنزل فى أقل من 3 دقائق، وحجة الزحام انتهت داخل مكاتب الشهر العقارى بعد إطلاق منصة مصر الرقمية".