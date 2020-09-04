صور .. نشاط رعوى مكثف لرئيس الطائفة الإنجيلية بالإسماعيلية والقناطر الخيرية

كثف الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية من نشاطه الرعوى، فى الإسماعيلية والقناطر الخيرية، فى إطارِ الجولة الرعوية، بعد عودة العبادة الجماعية لجميع الكنائس الإنجيلية فى مصر، لعدد من المحافظات المختلفة، والتى شملت القاهرة والإسكندرية والمنيا الأسبوع الماضى.





وشارك الدكتور القس أندريه زكى، فى رسامة شيوخ جدد للكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، إضافة إلى المشاركة فى تنصيب القس مراد عادل راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالقناطر الخيرية، اليوم الجمعة. وقدم رئيس الطائفة كلمة الاحتفالين، مهنئًا شعب الكنيسة والسادة الشيوخ الجدد بالكنيسة الإنجيلية فى الإسماعيلية، والقس مراد عادل بالقناطر الخيرية، بحضور القس نادى لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس إميل أنور رئيس مجمع الدلتا، والقس ناجح فوزى رئيس مجمع القاهرة الإنجيلى، والقس أيمن سامى راعى الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، والقس مراد عادل راعى الكنيسة الإنجيلية بالقناطر الخيرية، وممتاز بشاى نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية. كما شارك أيضا عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والقيادات الدينية ممثلين عن الأزهر والأوقاف والكنائس المصرية، وعدد من القيادات والرموز الشعبية بمحافظة الإسماعيلية والقناطر الخيرية.

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