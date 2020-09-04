وزير التنمية المحلية : منع التزاحم وراء مد التصالح لـ30 سبتمبر

شدد محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على أن الموعد النهائى لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء هو 30 سبتمبر، مؤكدًا أنه لن يتم المد مرة أخرى، خصوصًا وأنه تم مد فترات التصالح لأكثر من مرة.





وأضاف شعراوى، خلال لقائه مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار" والمذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، أن السبب وراء مد التصالح لـ30 سبتمبر هو منع التزاحم، داعيًا المواطنين إلى سرعة إنهاء إجراءات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة. وأوضح أنه تم إصدار بيان تعريفى بقانون التصالح، وتكثيف دورات للموظفين من أجل معرفة كيفية التعامل مع الإجراءات المتعلقة بالتصالح.

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