قبول دفعة جديدة بمعهد القديس أثناسيوس بطما

بدأ معهد القديس أثناسيوس الرسولى للدراسات اللاهوتية بإيبارشية طما، قبول دفعة جديدة من الراغبين فى الدراسة، للعام الدراسى الجديد 2020/2021، وذلك على درجة البكالوريوس فى العلوم اللاهوتية.





ومن المقرر أن يستمر قبول طلبات الطلاب الجدد، حتى نهاية الشهر الجارى. الجدير بالذكر، أن مدة الدراسة بالمعهد أربع سنوات دراسية يُمنح بعدها الدارس شهادة البكالوريوس فى العلوم اللاهوتية، كما أن الدراسة بالمعهد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، من كل أسبوع من الساعة الرابعة إلى الساعة الثامنة مساءً.

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