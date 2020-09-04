للإسراع في صرف الدعم العاجل| السياحة والآثار تجمع بيانات المرشدين

أكد مجدي شلبي، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع بعض النقابات الفرعية للمرشدين ومكاتب الوزارة بالمحافظات المختلفة؛ لتجميع كافة البيانات والأرقام القومية للمرشدين السياحيين على مستوى الجمهورية، وإرسالها إلى وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك للإسراع من عملية صرف الدعم العاجل للمرشدين السياحيين لمدة 4 أشهر، فى أقرب وقت ممكن.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والتضامن الإجتماعي لدعم العاملين بالقطاع السياحي من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.