“بعد صلاح دياب” القبض على رجل أعمال جديد هارب من 428 حكم و471 سنة حبس

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محمد سياف - ابو ظبي - تم اليوم إلقاء القبض على رجل أعمال هارب من مئات السنين بالسجن، يأتي ذلك بعد أيام قليلة من القبض على المليادير ورجل الأعمال الشهير صلاح دياب، والذي قررت النيابة حبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات.

القبض على رجل أعمال جديد هارب من 428 حكم و471 سنة حبس

كما أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، حيث تم القبض عليه في نوفمبر 2015 وكان معه نجله، ووجهت إليهى حينها تهم فساد مالي وإهدار للمال العام، وتم إخلاء سبيله بكفالة مالية تقدر بـ50 ألف جنيه.

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واليوم تمكنت أجهزة الأمن من القبض على رجل أعمال آخر بخلاف صلاح دياب، وهو رئيس لمجلس إدارة إحدى شركات الإنشاءات، ووبلغت إجمالي العقوبات المحكوم عليه فيها 471 سنة حبس، ومطلوب ضبطه لتنفيذ 428 حكم قضائي، وتم البض عليه بالتجمع الخامس.

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ويذكر وزارة الداخلية تمكنت اليوم الجمعة من قتل مجرم خطير في سوهاج، كان يطلق على نفسه خط الصعيد، وذلك بعد تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة، وهذا المتهم هارب من 300 سنة سجن.