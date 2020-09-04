عمرو طلعت : رقمنة الدولة لا تهدف إلى تقليل عدد الموظفين بل زيادة فرص العمل

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الدولة بدأت فى بناء شبكة من الألياف الضوئية بين المبانى والأجهزة الحكومية على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن هناك 31 ألف مبنى حكومى جار ربطها، تم الانتهاء من 5500 مبنى والباقى سيتم ربطة خلال 30 شهرًا، وهذا المشروع سيتكلف 6 مليارات جنيه.





وأضاف طلعت، خلال لقائه مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار" والمذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، أن الهدف من المشروع هو استمرار وجودة الخدمة. Advertisements وأوضح أنه يتم تدريب الموظفين بمختلف الوزارات على نظم تكنولوجيا المعلومات الحديثة، مؤكدًا أن رقمنة الدولة لا تهدف إلى تقليل عدد الموظفين بل زيادة فرص العمل.

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