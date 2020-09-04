فيديو : هل الوشم حلال أم حرام؟ .. مفتى الجمهورية يجيب

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن هناك وشما من الناحية الشرعية منهى عنه وهو الذى يتم عن طريق غرس إبر فى الجلد، بحيث يتم إسالة الدماء ثم يكتم فيصبح نجسًا فى جسد الإنسان.





وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، أن الزوجة إذا وضعت وشما لا يختلط بالدم من أجل الزينة فهو حلال ولا حرج فيه. وأوضح أن علماء الشرع أقروا بشرعية كل وسائل تقرب الزوجة من الزوج من زينة وتجميل وغيره، لافتًا إلى أن الرجل الذى يطلق زوجته طلقة رجعية عليه ألا يخرجها من المنزل طوال فترة العدة فربما يحدث أمرًا مفعولاً.

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