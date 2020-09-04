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رضا عبد العال: الحكام بتلعب مع الأهلي.. وهيخسر إفريقيًا بسبب الظلم

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استنكر رضا عبد العال نجم مصر السابق، إلغاء هدف التعادل لفريق وادي دجلة، فى مرمي النادي الأهلي، خلال المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الممتاز، وفاز بها الأهلي بثنائية نظيفة.

 

وكان خالد رضا، أحرز هدف التعادل لدجلة فى الدقيقة 63، قبل ان يعود جهاد جريشة، الي الـ VAR، ويلغي الهدف بداعي التسلل . 

 

وكتب ابراهيم فايق، تويتة :"اتفرجت علي هدف دجلة الملغي كذا مرة، ومفهمتش الجول اتلغي ليه؟! حد عنده تفسير؟"

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ليرد عليه رضا عبد العال قائلا:" التفسير الوحيد ان الأهلي بيلعب بـ 11 لاعب وحكام الـ VAR وجهاد جريشة، والظلم دا هيجي علي الفريق فى أفريقيا .

 

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة، بفارق 17 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الـ 11 بـ 36 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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