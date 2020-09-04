خبير يحذر: استيراد المجزءات الأمريكية والبرازيلية كارثة على قطاع الدواجن

أكد الدكتور مجدى حسن خبير صناعة الدواجن ، أن استيراد الدواجن الأمريكية والبرازيلية أو مجزءاتها يعد كارثة على قطاع صناعة الدواجن ، لافتا انه سوف تؤثر على إنتاج مصر من الدواجن بنسبة 50% .

وقال الدكتور حسن خلال لقائه بالإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن استيراد الدواجن الأمريكية والبرازيلية ضد صناعة الدواجن وزيادة الاستثمار فى القطاع الداجنى ، لافتا الى ان استيراد 2000 طن من مجزءات الدواجن يمثل 3.5 مليون طائر تسمين وفى حالة بيعها فى الأسواق سوف يحجم عدد كبير من المربين عن الاستمرار فى الصناعة مما يهدد بتوقف نحو 50 % من قوة القطاع الداجنى فى مصر .

وأوضح خبير الدواجن ، أن على الدولة الاعتماد على الصناعة المحلية فى توفير احتياجاتها من الدواجن ، بحيث تستورد ما تحتاجه من الداخل بدلًا من الاستيراد الخارجي ، لافتا الى ان الصناعة المحلية قادرة على توفير احتياجات الدولة من الدواجن .