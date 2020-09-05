“رسمياً” مجلس الوزراء يحدد الموعد النهائي لفترة التصالح في مخالفات البناء وبدء الإزالات لمن لم يدفع جدية التصالح

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محمد سياف - ابو ظبي - منذ نحو يومين تقريباً، تحدث المستشار نادر سعد عن قضية التصالح في مخالفات البناء والتي تشغل آلاف المواطنين الآن، وخاصةً مع بدء حملات إزالة مكبرة للمخالفين وتحويلهم إلى النيابة العسكرية.

مجلس الوزراء يحدد الموعد النهائي لفترة التصالح في مخالفات البناء

وأكد حينها المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، خلال لقاء هاتفي له مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد الفضائية، أن قانون التصالح دستوري 100% ولا صحة لما يتردد بعدم دستوريته، مضيفاً أنه لا مد لمهلة التصالح مرة أخرى.

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واليوم أكدت الحكومة أنه لا مد لفترة التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى، وأن الموعد النهائي للتصالح هو 30 سبتمبر الجاري، وبدايةً من تاريخ 30 سبتمبر لن يتم قبول أي طلب تصالح مرة أخرى لوقف عملية البناء العشوائي.

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كما أكد متحدث الوزراء في وقت سابق أنه بدايةً من أول أكتوبر القادم سوف يتم لبدء في إزالة المباني التي لم يتقدم أصحابها للتصالح أو يدفعوا المبالغ المحددة في جدية التصالح.