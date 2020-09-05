انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة 4 سبتمبر والإجمالي يقترب من الـ100 ألف والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - صدر منذ قليل تقرير وزارة الصحة اليومي حول حول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة 4 سبتمبر الجاري، وسط حال من الإستقرار والإنخفاض الملحوظ في الوفيات والإصابات مقارنةً بالأسابيع الماضية.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة 4 سبتمبر

وذكر تقرير الصحة أن أعداد المتعافين اليوم الجمعة بلغت 890 حالة جديدة، كما وصلت إجمالي الحالات المتعافية حتى اليوم إلى 76305 حالة، وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن كل حالات التعافي خرجت من مستشفيات العزل الصحي وتم شفاؤها بشكل كامل بعد تلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وبالنسبة إلى أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة 4 سبتمبر، فقد تم تسجيل 157 حالة إصابة جديدة، ووصول إجمالي الإصابات لـ 99582 حالة حتى اليوم.

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ووفق تقرير وزارة الصحة فإن أعداد الوفيات اليوم سجلت 16 حالة جديدة، ووصول إجمالي الوفيات حتى الآن إلى 5495 حالة.

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