انت الان تتابع تفاصيل خبر مستجدات كورونا في مصر اليوم 4 سبتمبر .. وارتفاع طفيف في عدد الإصابات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مستجدات فيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020م، معلنة تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ثبت إيجابية تحاليلهم المعملية، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحص، التي تجريها الوزارة بشكل يومي في كافة أنحاء الجمهورية، تبعًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية،ليصبح إجمالي عدد المصابين في مصر 99582 حالة، منذ بداية تفشي الوباء وحتى اليوم .

مستجدات التعافي والوفاة اليوم الجمعة 4 سبتمبر بكورونا المستجد

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن 890 حالة قد غادروا المستشفيات اليوم، بعد تمام شفائها اليوم، بالتأكد من تحول تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، بأحدث برتوكولات العلاج، بحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 76305 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 76%، وهي من أعلى نسب الشفاء في المنطقة، مشيرًا إلى تسجيل 16 حالة وفاة، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 5495 حالة وفاة، منذ تسجيل أول حالة وفاة بسبب الإصابة بـ “كوفيد-19” .

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إرشادات وزارة الصحة والسكان لمكافحة فيروس كورونا

وأضاف مجاهد، أن الوزارة تواصل جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، برفع استعدادتها بكافة محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف بشكل دوري، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، مناشدًا المواطنين في الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الجائحة، وذلك بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسل الأيدي بالماء والصابون كلما أمكن ذلك، والتواصل مع الوزارة للاستفسار بشأن فيروس كورونا على :

الخط الساخن “105”، و”15335″ .

رقم الواتساب “01553105105” .

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