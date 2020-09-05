قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن خطبة الجمعة القادمة ستكون بعنوان "تقدير المصلحة وتنظيم المباح"، لبيان ما لا غنى عنه من النظم لتحقيق مصالح البلاد والعباد.





وأوضح الوزير فى بيان له، أن الخطبة ستكون فى حدود عشر دقائق وبذات الضوابط الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعى. وأضاف فى البيان: "نسأل الله العلى العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف : خطبة الجمعة القادمة بعنوان تقدير المصلحة وتنظيم المباح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.