أهم الأخبار .. إنسانية الرئيس السيسي مستمرة .. تطورات مصل كورونا .. وكوميديا اختفاء كأس إفريقيا

نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها خلال التقرير التالي.

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال جولته التفقدية بشرق القاهرة باحدي المواطنات التي تصادف مرورها بتلك المواقع حيث استمع الي طلبها للعلاج موجهًا جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحيًا وفق أرقى البروتوكولات العلاجية.. للمزيد اضغط هنا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم جولة تفقدية في شرق القاهرة شملت المواقع الانشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر.. للمزيد اضغط هنا

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قال الحكم الدولي السابق ياسر عبدالرؤوف إن هدف وادي دجلة الملغي ‏يعتبر صحيحا مائة في المائة من الناحية القانونية.‏ . للمزيد اضغط هنا

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الجمعة، دول العالم إلى توحيد جهودها للتصدي لفيروس كورونا قائلا إن "وطنية المصل" لن يكون من شأنها سوى إبطاء الاستجابة للجائحة... للمزيد اضغط هنا

قال وليد العطار، المدير التنفيذي لإتحاد الكرة، إنه في عام 2013؛ تعرض الاتحاد لضياع عدة مقتنيات وكؤوس، ووزارة الداخلية قامت بإعادة عدد من الكؤوس ...للمزيد اضغط هنا