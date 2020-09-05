انت الان تتابع تفاصيل خبر كل أسبوع.. وزارة الأوقاف تزف بشرى سارة للمصريين بشأن المساجد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تحاول وزارة الأوقاف خلال هذه الفترة التواصل مع جميع المواطنين من اجل توضيح العديد من الحقائق، حيث كشف مدير مكتب وزير الأوقاف الدكتور ” كمال أبو سيف” أن الـ6 سنوات الأخيرة قد شهدت افتتاح عدد كبير من المساجد بواقع 1200 مسجداً منها الجديد ومنها من تم إحلاله وتجديده خلال حكم الرئيس الحالي ” عبد الفتاح السيسي”، موضحاً أن وزارة الأوقاف قد قامت بصيانة أكثر من 3600 مسجد خلال هذه المرحلة وسوف نكشف التفاصيل في التقرير التالي.

وزارة الأوقاف تُعلن عن أخبار سارة للمصريين بشأن المساجد

وأضاف ” أبو سيف” من خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي ” أحمد دياب” مقدم برنامج “مصر الأصل” المذاع على قناة”الحدث اليوم”، أن شهري سبتمبر الجاري وأكتوبر القادم سوف يشهدان افتتاح 314 مسجداً، أي انه في كل أسبوع سوف يتم افتتاح 14 مسجداً، مشيراً أن وزير الأوقاف الدكتور ” محمد مختار جمعة” كان متواجداً اليوم في جنوب سيناء من أجل افتتاح مساجد جديدة.

كما أوضح سيادته أن جميع المساجد ملتزمة خلال هذه الفترة بجميع الإجراءات الاحترازية التي اعنت عنها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، ومنع انتشاره بين جميع المواطنين المصريين خلال الفترة القادمة، كما أنهم ملتزمون في بعشر دقائق فقط مدة خطبة الجمعة.

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وكانت وزارة الأوقاف قد شددت على جميع العاملين والأئمة بالمساجد على ضرورة التعامل بحسم من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء المواطنين الكمامة خلال هذه الفترة، وحضور المصليين ومعهم المصلية الخاصة بهم، ومنع دخول المواطنين الغير ملتزمين إلى المساجد