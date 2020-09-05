انت الان تتابع تفاصيل خبر مدبولي يتابع تفاصيل إنشاء سد جيوليوس نيريري بتنزانيا على نهر “روفيجي” لتوليد الطاقة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تابع اليوم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفاصيل إنشاء سد جيوليوس نيريري بتنزانيا، والذي يقوم بتنفيذه لجانب المصري، حيث كلف الرئيس السيسي بإنشاء السد التنزاني على أعلى المستويات لبيان قدرة قطاع المقاولات في مصر على إنشاء المشروعات الهامة وبجودة عالية.

تفاصيل إنشاء سد جيوليوس نيريري بتنزانيا

وعقد معالي رئيس الوزراء اليوم اجتماعاً لمتابعة إنشاء السد التنزاني، والذي يقوم بتوليد طاقة كهرومائية “2115 ميجا وات”، ويقام السد على على نهر “روفيجي” بدولة تنزانيا.

كما أن الذي ينفذ سد جيوليوس نيريري بتنزانيا هو تحالف مصري من المقاولين العرب والسويدى إليكتريك،وذلك بتكلفة بتكلفة 2.9 مليار دولار.

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كما حضر اجتماع رئيس الوزراء كل من وزير الكهرباء ووزير الإسكان وكذلك السفير يسري خليل، واللواء محمود نصّار، والمهندس أحمد العصّار، وعدد كبير من المسؤولين بالجهات المعنية، وللمزيد من التفاصيل في بيان مجلس الوزراء التالي.

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