انت الان تتابع تفاصيل خبر أمطار غزيرة ورعدية ببعض المحافظات لمدة 3 أيام” الأرصاد تكشف حالة الطقس لمدة 72 ساعة والحرارة تصل لـ45 درجة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت الموافق 5 سبتمبر الجاري، مؤكدةً وجود تقلبات ببعض المحافظات، وتساقط أمطار غزيرة ورعدية ومتوسطة وخفيفة على بعض المناطق، وذلك تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق.

حالة الطقس لمدة 72 ساعة

كما ترتفع درجات الحرارة لتصل إلى 44 درجة و45 درجة خلال الثلاثة أيام القادمة على محافظات جنوب الصعيد وتقلقليلاً على محافظات الشمال، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، والتي تزيد من الإحساس بارتفاع الحرارة

وبالنسبة إلى حالة الطقس لمدة 72 ساعة قادمة، فسوف تسجل الحرارة 37 درجة على القاهرة والوجه البحري خلال اليوم ويوم الأحد، و36 درجة الإثنين 7 سبتمبر، وتقل بالسواحل الشمالية الغربية والشرقية وترتفع بسيناء وجنوب وشمال الصعيد، وذلك كما في التقرير السابق.

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كما ستشهد جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال الأحمر تساقط أمطار غزيرة ورعدية ومتوسطة وخفيفة في بعض المناطق خلال اليوم السبت وعلى مدار الأيام القادمة، ولمعرفة المزيد من التفاصيل من خلال موقع هيئة الأرصاد الجوية من هنا.

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