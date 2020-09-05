فيديو .. وزير التعليم : الإعلان عن خطة العام الدراسى الجديد الثلاثاء المقبل

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر، أنه المقرر أن تبدأ الدراسة فى 17 أكتوبر، وما يتم التحدث فيه بالمؤتمر سيكون حول ملامح العام الدراسى الجديد.

وتابع: "بنتعامل مع كل المشكلات حتى بدون ما الناس تطلب أننا نتدخل فيها، وبقول للناس إحنا مع بعض بقالنا سنين، ومش محتاجين استغاثة في أمور بسيطة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والجهات الرقابية، اطمئنوا واحنا عارفين كل المشاكل وبنشتغل عليها بشكل سريع وفوري، ولو في أي تغيير هنقول عليه".