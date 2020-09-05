الساحل الشمالي ألطف من التكيف... نجيب ساويرس يمازح جمهوره عبر تويتر

نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تويتة جديدة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب نجيب ساويرس : "‏هوا الساحل الشمالى الطف من اى تكييف .. والنوم هنا متعة ....خصوصا لما متردش علي حد وتقفل الموبيل ...

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وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين : والله عندك حق ، ايوه بقا ، يا بختك

ويحرص رجل الأعمال نجيب ساويرس على الرد على متابعيه عبر السوشيال ميديا وإبداء رأيه في جميع الأمور المجتمعية والسياسية داخل وخارج مصر..