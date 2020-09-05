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وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين : والله عندك حق ، ايوه بقا ، يا بختك
ويحرص رجل الأعمال نجيب ساويرس على الرد على متابعيه عبر السوشيال ميديا وإبداء رأيه في جميع الأمور المجتمعية والسياسية داخل وخارج مصر..
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الساحل الشمالي ألطف من التكيف... نجيب ساويرس يمازح جمهوره عبر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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