رطوبة زائدة .. الأرصاد تتوقع طقس اليوم : عظمى القاهرة 37

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى لطيف ليلا والرياح معتدلة، مع ظهور شبورة مائية صباحا وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.





ويكون الطقس معتدلا نهارا على السواحل الشمالية لطيفا ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا مع ظهور شبورة مائية صباحا. ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر معتدل ليلا والرياح معتدلة،مع سقوط متوسطة تكون غزيرة ورعدية قد تصل للسيول، ويكون الطقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد نهارا لطيف إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة وأمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الصعيد. ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، السبت على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 37 للعظمى والصغرى 24، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 28، وعلى شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 28.

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