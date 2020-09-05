فيديو .. عمرو أديب يحذر من التراخى ضد كورونا : فاضل على الحلو دقة

وقال أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" الذى يعرض على فضائية MBC مصر، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد مبرر لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية خصوصا الفترة المقبلة وعلق قائلا: "فاضل على الحلو دقة".
وأكد أن الدولة المصرية لن تتراجع عن تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن العالم لن يغلق أبوابه مرة ثانية لأن هناك دول تضررت اقتصادية بشكل كبير، وحذر أديب من التراخى والاستهتار.
وأضاف أن فيروس كورونا أصبح ينتقل بين الشباب والأطفال كثيرا، منوها بأن هناك مدارس كثيرة بعد فتحها رصدت حالات بين الطلاب.
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