موقع التنسيق يغلق باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية بالثانوية

يغلق موقع التنسيق الإلكترونى، اليوم السبت، باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالكليات والجامعات 2020/2021 وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن للمرحلة الثانية للتنسيق، والتى فتحت باب التسجيل يوم الثلاثاء 1 سبتمبر على مدار 5 أيام ليغلق اليوم السبت 5 سبتمبر.





ومن المقرر أن يستمر موقع التنسيق فى إتاحة تعديل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية للتنسيق حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت. وانطلق تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية للتنسيق 2020، وذلك بحد أدنى الشعبة العلمية علمى علوم ورياضة 317.5 درجة بنسبة مئوية 77.40% وذلك لنحو 194448 طالبا، وبالنسبة الشعبة الأدبية 278 درجة بنسبة مئوية 67.80% وذلك لنحو 60064 طالبا ليصل إجمالى عدد طلاب المرحلة الثانية إلى 254512 طالبا.

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