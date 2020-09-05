تسير "مصر للطيران"، اليوم السبت، ٥ سبتمبر، ٤٤ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أمستردام، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، ميلانو، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الشارقة، الخرطوم، بيروت، تونس، جوبا، نيويورك، البحرين، و٣ رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من بغداد، أبوظبي، ورحلة واحدة استثنائية إلى جدة.
كما تسير الشركة ٩ رحلات داخلية بمعدل ٤ رحلات إلى شرم الشيخ، و٣ رحلات جوية إلى الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من أسوان، الأقصر، بالإضافة إلى٤ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٤٨٠٠ راكب.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مصر للطيران تسير اليوم 44 رحلة لنقل 4800 راكب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.