مصر للطيران تسير اليوم 44 رحلة لنقل 4800 راكب

تسير "مصر للطيران"، اليوم السبت، ٥ سبتمبر، ٤٤ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أمستردام، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، ميلانو، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الشارقة، الخرطوم، بيروت، تونس، جوبا، نيويورك، البحرين، و٣ رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من بغداد، أبوظبي، ورحلة واحدة استثنائية إلى جدة.

كما تسير الشركة ٩ رحلات داخلية بمعدل ٤ رحلات إلى شرم الشيخ، و٣ رحلات جوية إلى الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من أسوان، الأقصر، بالإضافة إلى٤ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٤٨٠٠ راكب.