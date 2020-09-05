قريبًا.. أول قطار عرضي في مصر يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.. تفاصيل

تسعى مصر لتنفيذ خط سكة حديد كهربائي بطول 543 كيلو مترا وبسرعة 250 كيلو مترا يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط (العين السخنة – 6 أكتوبر- العلمين – برج العرب – الإسكندرية)، حيث يعد الخط الأطول والأضخم في الشرق الأوسط.

ويتنافس عدد من الشركات العالمية والمحلية للفوز بهذا المشروع، ولكن من المرجح أن تكون الفرصة الأكبر من نصيب التحالف المصرى الصيني "سامكريت - ccecc,- crcc"، والبدء في تنفيذ مشروع القطار السريع العين السخنة - العلمين، بتكلفة قد تتخطى الـ١٠ مليارات دولار قريبًا.



ويعتبر الخط هو أول قطار عرضي في مصر يربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر مرورا بالعاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر وإسكندرية وبرج العرب بطول 543 كم وبسرعة 250 كم/ ساعة.

ويعتبر مشروع القطار السريع «العين السخنة- العلمين» هو بمثابة قناة السويس جديدة، حيث سيربط البحر الأحمر في السخنة بالبحر المتوسط في مدينة العلمين في أقل من ٣ ساعات.

كانت الحكومة المصرية، طرحت مناقصة عالمية لتنفيذ أول مشروع قطار سريع في مصر، يربط العين السخنة بالبحر الأحمر بمدينة العلمين مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة"، وتقدم للمناقصة 9 تحالفات عالمية، وتم تشكيل لجنة عليا من وزارتي الاسكان والنقل لفحص العروض، حيث تم تصفيتها إلى تحالفين، الأول الذي تم اختياره، والثاني إيفك و وchinastate وcrec من الصين وسيمنز الألمانية وسكك حديد فرنسا وأراسكوم والمقاولون العرب.