عاجل .. وفاة يوسف والى وتشييع الجنازة من مسقط رأسه بالفيوم

ومن المقرر تشييع الجنازة من مركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، مسقط رأس الفقيد. يذكر أن الدكتور يوسف والى، تولى العديد من المناصب السياسية الهامة من بينها الأمين العام للحزب الوطنى المنحل، وكذلك نائب رئيس الوزراء، ووزارة الزراعة، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

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