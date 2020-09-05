اليوم .. مصر للطيران تسير 44 رحلة لنقل حوالى 4800 راكب

وذكر بيان للشركة، أمس الجمعة، أنه سيتم تسيير رحلة واحدة إلى كل من أمستردام وأثينا وبروكسل وباريس وكوبنهاجن وروما وفرانكفورت وجنيف ولندن ومدريد وميونيخ وميلانو وفيينا وأسطنبول وأديس أبابا ودار السلام والشارقة والخرطوم وبيروت وتونس وجوبا ونيويورك والمنامة.

وأضاف البيان، أن الشركة ستسير أيضا 3 رحلات إلى دبى ورحلتين إلى كل من بغداد وأبوظبى ورحلة واحدة استثنائية إلى جدة و9 رحلات داخلية بمعدل 4 رحلات إلى شرم الشيخ و3 رحلات إلى الغردقة ورحلة واحدة إلى كل من أسوان والأقصر بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوى.