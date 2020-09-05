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وفاة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق عن عمر ناهز 89 عاما

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توفى، منذ قليل، الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق عن عمر ناهز 89 عاما.

تخرج والي في كلية الزراعة، ورشح نائبا في مجلس الشعب المصري عن دائرة انتخابية في محافظة الفيوم.

 

شغل والي منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عام 1984، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، كرمه الرئيس جمال عبدالناصر بجائزة الدولة عام 1968، كرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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